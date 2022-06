São como um dupla fiel. Stéphane Brizé, o realizador e Vincent Lindon, o ator de corpo inteiro. A proposta de ambos passa por um cinema "engagé" feroz capaz de examinar as relações sociais e humanas dos trabalhadores no mercado de trabalho francês contemporâneo. Primeiro foi A Lei do Mercado (2015) e a seguir Em Guerra (2018), obras de um realismo no mínimo militante onde o lugar do proletariado era defendido. Agora, a experiência passa por mostrar os meandros do patronato neste Um Outro Mundo, mergulho sem contemplações nas políticas de exploração dos trabalhadores numa fábrica multinacional.

Phillip (Lindon) é um dirigente dessa fábrica constantemente assediado pela direção americana para fazer render mais a produtividade com menos empregados. Cada decisão sua afeta postos de trabalho e muda a vida de diversos trabalhadores. Em casa, sem tempo para uma vida familiar, o seu casamento está em crise e o seu filho adolescente tem comportamentos agressivos. Para Phillip o peso da responsabilidade e a sua exigência de uma ética empresarial justa começam a ser comprometidos pela crescente ganância dos seus patrões. A dada altura, é confrontado pelos representantes dos sindicatos sobre o futuro. Chega aquele momento em que não se torna fácil dar a palavra...