Veja ou reveja os Black Mamba na final da Eurovisão

Os Black Mamba de Pedro Tatanka atuaram em sétimo lugar na final do Festival Eurovisão da Canção, em Roterdão, Países Baixos.

Veja aqui Love is on my side no palco do Ahoy Arena, a primeira canção que Portugal leva em inglês:

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na final do festival atuam representantes do país anfitrião, dos chamados cinco grandes (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido), e ainda da Lituânia, Rússia, Suécia, Chipre, Noruega, Bélgica, Israel, Azerbaijão, Ucrânia, Malta, Albânia, Bulgária, Moldávia, Islândia, San Marino, Suíça, Grécia e Finlândia.

Os The Black Mamba são uma banda formada em 2010 e que se move no universo dos blues, da soul e do funk.