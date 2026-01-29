Renate Reinsve: a atriz e as suas máscaras.
Renate Reinsve: a atriz e as suas máscaras.
Cultura

'Valor Sentimental'. A magia do cinema está nos rostos

Com nove nomeações para os Óscares, 'Valor Sentimental', de Joachim Trier, propõe um retrato familiar que é também uma visão dos bastidores do cinema — com uma coleção de notáveis intérpretes.
João Lopes
