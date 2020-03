"Vai ficar tudo bem": uma canção e um vídeo que são "um grito de esperança"

"As cidades estão vazias como nunca estiveram. Toda a gente tem medo do que anda no ar. (...) Um dia vamos recordar os tempos difíceis... quando a distância era sinónimo de amor e era o que nos mantinha vivos". A mensagem é esta mas as palavras são em inglês. E ao mesmo tempo que ouvimos a canção vemos as imagens das cidades vazias, das ruas a serem limpas, de pessoas a trabalhar com máscaras na cara. "As nossas vidas foram adiadas mas eu sei que no fim vai ficar tudo bem."

A música é de autoria de Cristóvam e o vídeo é de Pedro Varela, dois amigos portugueses que, à distância - um nos Açores, outro em Lisboa - criaram aquele que bem se poderá tornar um dos hinos desta quarentena, partilhado através do Instagram. Chama-se Andrà Tutto Bene, em italiano, ou seja, Vai Ficar Tudo Bem:

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Nestes tempos estranhos, em que todos nos encontramos um pouco assombrados pela ansiedade, procuramos dentro de nós a melhor forma de a combater. Escrevi e gravei esta canção no meu pequeno estúdio como a minha forma de o fazer", explica Cristóvam, músico açoriano, natural da ilha Terceira.

Flávio Cristóvam é um cantautor, influenciado pelo indie-folk, que costuma cantar em inglês. Foi vocalista e compositor da banda October Flight e foi vencedor dos concursos Vodafone One's to Watch, Angra Rock e LabJovem. Foi também o primeiro português a vencer a International Songwriting Competition. O seu primeiro disco, Hopes & Dreams, foi lançado em 2018 e contou com a participação de músicos dos projetos Orelha Negra, Amor Electro, Donna Maria, Toranja, entre muitos outros.

O single Walk in the Rain foi escolhido por Pedro Varela para integrar a banda sonora do filme A Canção de Lisboa. O realizador, que fez também a série Os Filhos do Rock, é o autor do vídeo de promoção do Turismo de Portugal que se tornou viral em 2017, Can't Skip Us, Can't Skip Portugal.

"Há uma semana quando o meu muito talentoso amigo Cristóvam me envia o primeiro verso eu sabia que vinha aí algo muito especial... Isolado na Ilha Terceira, nos Açores, e para o mundo, ficará esta música poderosa a que acompanham imagens que nos são muito familiares por estes dias. Isto é para os que estão em casa e sobretudo e em especial para os que estão lá fora... a proteger-nos", explicou Pedro Varela nas redes sociais. A produção do vídeo é da Blanche Filmes.

Já o músico diz, sobre a canção: "Não é suposto ser nada mais do que a minha pequena tentativa de mandar um grito de esperança aqui do meio do mar para todos aqueles que neste momento mais precisam. Fiquem bem. Separados lutamos, juntos resistimos."