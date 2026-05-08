Rock in Rio Lisboa promete uma dia com lendas da música, nacionais e internacionais, entre Rod Stewart, Cyndi Lauper e Xutos & Pontapés.
Rock in Rio Lisboa promete uma dia com lendas da música, nacionais e internacionais, entre Rod Stewart, Cyndi Lauper e Xutos & Pontapés.Foto: Leonardo Negrão
Cultura

Vá ao Rock in Rio Lisboa com o DN

O DN é media partner oficial do Rock in Rio Lisboa e quer ajudá-lo a ir até lá! Diga-nos porque quer ir ao festival e habilite-se a ganhar um bilhete. Passatempo a decorrer até dia 10 de maio
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O Diário de Notícias, media partner oficial do Rock in Rio Lisboa, tem bilhetes para oferecer para um dos dias do RIR Lisboa, à sua escolha. Para participar, deve entrar na aplicação Instagram - onde encontrará também este regulamento - e ver as condições de participação.

Para se habilitar a ganhar um bilhete, deve fazer "gosto" na publicação que anuncia o passatempo, na conta de Instagram do DN, e seguir as contas do DN (@diariodenoticias.pt) e do Rock in Rio Lisboa (@rockinriolisboa). Depois, só precisa de identificar 3 amigos nos comentários e explicar, de forma criativa, porque quer ir ao dia escolhido. Cada participante pode participar as vezes que desejar, desde que identifique amigos diferentes em cada comentário.

No dia 13 de maio, o resultado deste passatempo será publicado nas stories da conta do Diário de Notícias no Instagram. 

Pode consultar todo o regulamento aqui.  

Boa sorte e bons concertos.

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