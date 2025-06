Umberto Eco no labirinto dos livros  

São sobretudo as estantes repletas de livros que atraem a câmara de Davide Ferrario. Percorre-as como quem percorre um labirinto, ou então, em movimento vertical, como mãos que acariciam o detalhe e a textura das lombadas mais antigas - isto antes de aceder aos textos e ilustrações no seu interior. Esses primeiros gestos da lente curiosa de Umberto Eco - A Biblioteca do Mundo acercam-nos do seu motivo principal: o fascínio dos livros e o lugar que ocuparam na vida do gigante italiano. Sobre o ato solitário de colecionar livros, Eco disse, numa conversa com Jean-Claude Carrière (publicada em A Obsessão do Fogo, edição Difel): "Raramente se encontra quem partilhe da nossa paixão. Se possuirmos belos quadros, as pessoas virão admirá-los. Mas nunca se encontrará alguém que se interesse verdadeiramente pela nossa coleção de livros velhos. As pessoas não compreendem porque damos tanta importância a um pequeno alfarrábio sem qualquer atrativo e porque nos custou anos de pesquisa." Ora, ao fim e ao cabo, o que o documentário de Ferrario procura é contrariar esta perspetiva pessimista do bibliófilo. Fazer com que nos aproximemos dos livros com a mesma atenção prestada a um quadro.