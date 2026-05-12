Ao vivo e no ecrã, eis o espetáculo total.
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Cultura

Uma sacerdotisa chamada Billie Eilish

'Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft' não é um vulgar filme-concerto, já que assistimos a uma verdadeira cerimónia religiosa — a realização é co-assinada por Billie Eilish e James Cameron.
João Lopes
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