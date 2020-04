Uma história com Dolly Parton e outras sugestões de domingo

Histórias para adormecer com Dolly Parton

É uma das surpresas da quarentena: a cantora Dolly Parton lançou uma rubrica online em que, todas as quintas-feiras, lê um livro infantil. "Isto era algo que eu já tinha vontade de fazer há algum tempo, mas o momento nunca parecia certo", explicou. "Acho que agora é a hora de partilhar uma história e um pouco de amor." No vídeo, a artista aparece sentada na cama e com o livro na mão. A ideia é que a rubrica se prolongue por dez semanas, com livros escolhidos de propósito para estes "dias complicados" de entre os que compõem a Biblioteca da Imaginação, um projeto de promoção da literatura infantil lançado por Dolly Parton em 1995 e que já entregou mais de 1,2 milhões de livros a crianças americanas. No primeiro episódio de Good Night with Dolly ela leu The Little Engine That Could, de Watty Piper:

Este sufoco desenhado por João Fazenda

Fechado em casa, como quase todos nós, o ilustrador João Fazenda tem-se dedicado a desenhar este quotidiano doméstico, entre a cozinha e a sala de estar. E até tem uma tira que é bem capaz de ser a melhor representação de como as famílias estão a viver este confinamento e a sensação de sufoco que ele provoca, quase como se a nossa casa fosse ficando cada vez mais pequena:

A orquestra está sempre a tocar

Sem possibilidade de tocar para o seu público, a Orquestra Sinfónica de Londres também se mudou para a internet e criou o programa Always Playing. "Percebemos que, como nosso público não pode vir até nós, devemos procurá-lo para estarmos ligados da maneira que pudermos. Quanto mais tempo tivermos de viver separados uns dos outros, mais necessárias serão as artes, para todos nós", disse Simon Rattle, diretor musical da London Symphony Orchestra (LSO). Assim, às quintas e aos domingos, às 19.00, a LSO, vai buscar um dos seus concertos aos arquivos e disponibiliza-o no seu canal de YouTube. Neste domingo, teremos o Requiem de Verdi e na próxima terça um programa todo dedicado ao ballet de Tchaikovsky:

