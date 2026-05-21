Uma ficção sobre a vida de Camões para aumentar interesse pela obra
Cultura

Uma ficção sobre a vida de Camões para aumentar interesse pela obra

'Camões no Oriente' é o mais recente livro da coleção Portugueses no Oriente da Fundação Jorge Álvares. Escrito por Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, é ilustrado por Rui Sousa.
Carla Alves Ribeiro
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Luís de Camões
edição impressa
Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada
Fundação Jorge Álvares
Diário de Notícias
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