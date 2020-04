Um pouco de magia de Harry Potter para ajudar a superar a quarentena

Um site com atividades de Harry Potter

Para ajudar os mais novos neste período de quarentena, a autora britânica J.K. Rowling criou um novo site na internet, chamado Harry Potter at Home, associado aoWizardingWorld.com, o site oficial para fãs de Harry Potter e da série de filmes Monstros Fantásticos. Haverá puzzles, jogos de perguntas, muita informação sobre as personagens dos livros e curiosidades sobre os filmes.

"Os professores, pais e cuidadores que trabalham para manter a vida das crianças o mais normal e feliz possível neste período em que estamos todos "presos" merecem um pouco de magia", disse Rowling. "Espero que estas iniciativas dêem às crianças e até aos adultos uma distração feliz durante a sua estada forçada em casa."

Música cabo-verdiana para desfrutar "no sofá"

Ao longo de toda a semana, até dia 11, o festival "No Sofá" apresenta mais de 70 artistas de origem cabo-verdiana e "de várias partes do mundo que estarão em sintonia para juntos inspirarem todos a aguentar melhor esta quarentena." Mayra Andrade, Julinho KSD, Nancy Vieira, Badoxa, Nelson Freitas, Prétu (Chullage), Djodje e Élida Almeida são alguns dos nomes que integram o programa. A programação detalhada está disponível no Instagram do festival. Além de oferecer música a quem está em casa, este festival tem como objetivo angariar fundos que, com o apoio da Embaixada de Cabo Verde em Portugal, serão entregues ao Ministério de Saúde e Segurança Social de Cabo Verde, para serem usados na prevenção e luta contra a covid-19.

Ficar em casa a ver o mar

O Oceanário de Lisboa está fechado ao público mas fiquem descansados que, durante a quarentena, os animais continuam a ser bem tratados e alimentados, como é habitual. Além disso, a equipa do Oceanário dá-nos, todos os dias, através do Instagram e do Facebook, uma sugestão para ficar "Em casa a ver o mar". Um dia podemos ficar a saber mais sobre o tubarão-gato-listrado, noutro dia são esclarecidos todos os mistérios do polvo. Também há propostas de jogos e atividades para as férias dos mais pequenos. E há até a possibilidade de "mergulhar" no fundo do mar:

