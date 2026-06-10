Ubeimar Rios no labirinto de Medellín.
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Cultura

'Um Poeta'. Realismo que chega da Colômbia

'Um Poeta', de Simón Mesa Soto, centra-se na figura de um homem cuja escrita poética está longe de lhe garantir qualquer tipo de redenção — uma experiência modelar de um cinema realista e envolvente.
João Lopes
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