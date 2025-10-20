Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Flavia Frigeri, curadora da exposição 'Anatomia do Espaço', considera que há ainda muito por descobrir sobre a artista portuguesa.
Cultura

Um novo olhar sobre Vieira da Silva no Guggenheim de Bilbau

'Maria Helena Vieira da Silva - Anatomia do Espaço' acaba de inaugurar em Bilbau, para dar a ver a um público porventura esquecido a riqueza da obra da pintora franco-portuguesa.
Publicado a
