Isabel Costa, à esquerda, com Leonor Buescu, Tomás Alves e Catarina Rôlo Salgueiro, à direita, num ensaio antes da estreia. 
Isabel Costa, à esquerda, com Leonor Buescu, Tomás Alves e Catarina Rôlo Salgueiro, à direita, num ensaio antes da estreia. Foto: Reinaldo Rodrigues
Cultura

Um mundo onde os livros são para queimar. Há obras que devem acabar em cinzas?

A peça 'Burn, Burn, Burn' parte do romance distópico de Ray Bradbury, Fahrenheit 451,para abordar a questão da reescrita de livros e cultura do cancelamento. Estreia amanhã, dia 30, na Culturgest.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
Teatro
Culturgest
