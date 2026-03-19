Um milagre da IA. Um ano depois de ter morrido, Val Kilmer vai entrar em novo filme

O ator norte-americano Val Kilmer, que morreu em abril de 2025 devido a uma pneumonia, vai entrar num novo filme de ação e aventura. Trata-se do primeiro "milagre" da IA associado ao cinema, que será da responsabilidade da empresa First Line Films, que anunciou já ser esta a primeira performance de sempre através de Inteligência Artificial generativa.O filme vai ter como título As Deep As The Grave (Tão Profundo como a Sepultura, na tradução para português), para o qual Val Kilmer tinha sido convidado há cinco anos, mas estava impossibilitado de filmar devido à doença. Agora, vai finalmente entrar para interpretar o papel de Padre Fintan, um sacerdote americano nativo católico e espiritualista. Uma interpretação que liga bem com o facto de o antigo ator ter ascendência cherokee e ter sido defensor declarado dos direitos dos nativos americanos.Os realizadores desta nova obra dizem ter trabalhado em colaboração com os antigos agentes e com Mercedes, a filha de Val Kilmer. "Na altura em que foi designado para este papel, Kilmer expressou que o personagem de Fintan lhe tocava cultural e espiritualmente", diz a empresa que vai produzir o filme.A First Line Films, que está sediada no estado do Novo México, não revelou a tecnologia que vai utilizar, descrevendo-a apenas como "tecnologia de IA generativa de última geração".Refira-se que em 2021, Kilmer usou a plataforma de voz com Inteligência Artificial, Sonantic, para desenvolver uma versão da sua voz, que se tornou bastante útil depois de o ator ter perdido a voz na sequência de um cancro na garganta.Esse áudio foi depois utilizado na nova versão de Top Gun: Maverick, na qual Val Kilmer voltou a protagonizar o papel de Iceman.O filme As Deep as the Grave utiliza essa voz de Kilmer gerada pela Sonantic. O filme, que está em fase de pós-produção, deverá ser lançado ainda este ano. .Val Kilmer: Estrela do grande ecrã que deixou marca em filmes como 'The Doors' e 'Top Gun'.Val Kilmer sobre a sua batalha contra um cancro na garganta: "A minha língua ainda está inchada"