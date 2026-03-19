Val Kilmer morreu em abril de 2025.
Val Kilmer morreu em abril de 2025.
Cultura

Um milagre da IA. Um ano depois de ter morrido, Val Kilmer vai entrar em novo filme

O ator norte-americano morreu em abril de 2025, mas para breve vai voltar ao cinema através de uma nova tecnologia que será utilizada no filme 'As Deep As The Grave'.
Carlos Nogueira
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O ator norte-americano Val Kilmer, que morreu em abril de 2025 devido a uma pneumonia, vai entrar num novo filme de ação e aventura. Trata-se do primeiro "milagre" da IA associado ao cinema, que será da responsabilidade da empresa First Line Films, que anunciou já ser esta a primeira performance de sempre através de Inteligência Artificial generativa.

O filme vai ter como título As Deep As The Grave (Tão Profundo como a Sepultura, na tradução para português), para o qual Val Kilmer tinha sido convidado há cinco anos, mas estava impossibilitado de filmar devido à doença.

Agora, vai finalmente entrar para interpretar o papel de Padre Fintan, um sacerdote americano nativo católico e espiritualista. Uma interpretação que liga bem com o facto de o antigo ator ter ascendência cherokee e ter sido defensor declarado dos direitos dos nativos americanos.

Os realizadores desta nova obra dizem ter trabalhado em colaboração com os antigos agentes e com Mercedes, a filha de Val Kilmer. "Na altura em que foi designado para este papel, Kilmer expressou que o personagem de Fintan lhe tocava cultural e espiritualmente", diz a empresa que vai produzir o filme.

A First Line Films, que está sediada no estado do Novo México, não revelou a tecnologia que vai utilizar, descrevendo-a apenas como "tecnologia de IA generativa de última geração".

Refira-se que em 2021, Kilmer usou a plataforma de voz com Inteligência Artificial, Sonantic, para desenvolver uma versão da sua voz, que se tornou bastante útil depois de o ator ter perdido a voz na sequência de um cancro na garganta.

Esse áudio foi depois utilizado na nova versão de Top Gun: Maverick, na qual Val Kilmer voltou a protagonizar o papel de Iceman.

O filme As Deep as the Grave utiliza essa voz de Kilmer gerada pela Sonantic. O filme, que está em fase de pós-produção, deverá ser lançado ainda este ano.

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