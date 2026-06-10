Alba Rohrwacher: uma atriz de muitas subtilezas.
Alba Rohrwacher: uma atriz de muitas subtilezas.greta de lazzaris
Cultura

'Três Vezes Adeus'. Revalorizando o cinema das emoções

A cineasta espanhola Isabel Coixet continua a filmar personagens marcadas por convulsões entre a vida e a morte. Rodado em Itália, 'Três Vezes Adeus' é mais um exemplo da energia vital do seu olhar.
João Lopes
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