Trilogia de Richard Zimler surpreende entre as novidades da 'rentrée' literária

A Leya mantém a sua aposta nos escritores portugueses. Destaque para Os Sapatos de Khatchaturian de Sandro William Junqueira e Do Amor e de Outros Fantasmas de Joana Bértholo. Há as reedições comemorativas dos 25 anos de Bom Dia Camaradas de Ondjaki e de Psicopata Americano de Bret Easton Ellis. Importante regresso de Mathias Enard com Melancolia dos Confins em Quatro Estações e de Han Kang em Tinta e Sangue, entre muitos outros títulos.

A editora Guerra & Paz regressa com dois novos Atlas Históricos: o da América Pré-Colombiana e o Atlas Histórico do Portugal Revolucionário, do historiador José Matos. Também esclarecedor é Os Escravos na Onu", de José Pimentel Teixeira, sobre uma resolução recente e que muito interessa aos leitores nacionais. De assinalar a reedição de O Africano, o clássico de J.M.G. Le Clézio.

Entre as três dezenas de novidades da Relógio D’Água o destaque em língua portuguesa vai para As Noites Azuis de Ana Teresa Pereira e Formas de Pensar de Agustina Bessa-Luís (Prefácio de Lourença Baldaque). Não faltam romances de autores estrangeiros, como Vigília de George Saunders e Os Emigrados de W. G. Sebald.

A Tinta da China vai reeditar A Arte Sem História de Filipa Lowndes Vicente, mas a aposta nas novidades é grande: A Distância, a nova peça de Tiago Rodrigues, sobre a relação entre um pai e uma filha; e a importante investigação de Maria José Oliveira, A las Barricadas, sobre a participação dos portugueses na Guerra Civil de Espanha.

Na Almedina também não faltam novidades de não-ficção, tal como no romance, área em que a escritora Ana Cristina Silva regressa com Vários Nomes para Julieta, uma história inspirada na realidade de Andrei/Julieta que morreu espezinhada em Lisboa após ter acreditado que o país era amigável para transsexuais.

Entre as centenas de novidades editoriais de todos os géneros não foi esquecida a poesia, como continua a fazer questão a Assírio & Alvim ao publicar Só O Incêndio Lavra de Diogo Pires Aurélio, o segundo livro em quase meio século do poeta e filósofo após A Herança de Hölderlin (1978). Num tempo e forma bastante diferentes, o poeta revisita e constrói os cenários desse intervalo de publicação, dando espaço tanto a Heráclito como aos blues, sem esquecer os primados de Dylan Thomas ou Álvaro Mutis, ou epigrafar Herberto Helder a par de Sá de Miranda. O poema inicial, Abertura, explica ao que vai: “O reacender das pálpebras dilui-se / na brancura passageira de uma folha”.