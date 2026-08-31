Um quadro de John Singer Sargent, o pintor que tem feito as capas de uma das coleções das obras da escritora.
Um quadro de John Singer Sargent, o pintor que tem feito as capas de uma das coleções das obras da escritora.
Cultura

Poucos escritores morrem como Jane Austen

Diz-se que o sucesso da obra termina com a morte do escritor. Não é o caso da longevidade dos romances da autora ao longo dos últimos dois séculos.
João Céu e Silva
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