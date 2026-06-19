Jessie, a heroína do novo 'Toy Story'. Um ecrã? Que brinquedo é este? [03] Um tablet de seu nome Lilypad
Jessie, a heroína do novo 'Toy Story'. Um ecrã? Que brinquedo é este? [03] Um tablet de seu nome Lilypad
Cultura

'Toy Story'. Novas aventuras no país dos brinquedos

As aventuras de Toy Story são um dos fenómenos dos modernos desenhos animados. A estreia de Toy Story 5 mostra que os seus criadores têm sabido preservar a alegria e a invenção das fábulas.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cinema
estreias da semana
animação
As estreias da semana
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt