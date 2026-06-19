'Toy Story'. Novas aventuras no país dos brinquedos

Em 2019, por altura do lançamento de Toy Story 4, Tom Hanks, o ator que dá voz ao cowboy Woody, declarou numa entrevista que lhe parecia que a série de filmes iniciada em 1995 tinha encontrado a sua conclusão. É caso para dizer: ainda bem que se enganou. Isto porque aí está Toy Story 5, realizado por Andrew Stanton, a provar que as aventuras de uma pequena comunidade de brinquedos se distinguem por uma invulgar resistência criativa, constituindo também um dos mais espetaculares casos de sucesso das franchises do cinema de animação — até ao quarto título da série, os rendimentos de Toy Story apenas tinham sido superados pelos filmes dos Mínimos e pela saga de Shrek.Claro que o valor artístico de um filme, ou conjunto de filmes, não se “explica” pelo respetivo comportamento nas bilheteiras. No domínio do grande espetáculo (ou do entertainment, para usarmos a palavra consagrada pelo classicismo de Hollywood) não faltam exemplos, nomeadamente do universo dos super-heróis, em que a multiplicação de sequelas tem evoluído a par de um dramático esvaziamento de ideias. . A resistência de Toy Story não pode ser desligada da mais absoluta fidelidade à premissa temática e figurativa posta a funcionar no título inicial. A saber: os brinquedos comunicam entre si, mas mantêm-se imóveis perante as crianças, não revelando que têm uma vida própria. Assim continua a acontecer com a festiva coleção de brinquedos da pequena Bonnie, uma verdadeira aldeia de figurinhas com perfis psicológicos muito diferenciados em que, além do corajoso Woody, voltamos a encontrar Buzz Lightyear, com o seu fato de herói do espaço, e Jessie, a bonequinha de trapos que podia ser protagonista de um western, surgindo agora como a verdadeira heroína — regressam também as respectivas vozes: Tim Allen como Buzz e a sempre espantosa Joan Cusack no papel de Jessie.Sem esquecer a excelência técnica e formal dos desenhos, Toy Story 5 vive, antes do mais, de uma deliciosa ideia do seu argumento, assinado pelo próprio realizador e Kenna Harris. Assim, a pequena Bonnie (Scarlett Spears), agora com oito anos, vive marcada por um misto de medo e timidez que a impede de brincar com as crianças que habitam do outro lado da rua. Aliás, tudo isso se agrava porque ela se mantém fiel aos seus brinquedos tradicionais, inventando histórias de combates, explorações e casamentos com os seus bonecos, sentindo que não pertence ao mesmo mundo dos meninos e meninas da sua idade que menosprezam bonecos & afins, passando o tempo “vidrados” nos ecrãs dos seus tablets... . Como é óbvio, não estamos perante um estudo “sociológico” sobre este mundo de ecrãs através dos quais comunicamos (ou julgamos comunicar), esquecendo-nos de olhar para as pessoas e os cenários que existem à nossa volta. Seja como for, a trepidante aventura de Toy Story 5 possui a subtileza necessária e suficiente para confrontar os espetadores com o ensimesmamento que o uso dos ecrãs (computadores, telemóveis, tablets, etc.) pode gerar nas relações humanas, obviamente incluindo as crianças.A certa altura, perante a tristeza de Bonnie, os pais decidem oferecer-lhe um tablet verde, com olhos e boca de rã. Chama-se Lilypad (Greta Lee) e, em poucos minutos, vai colocar Bonnie em contacto com outras crianças, levando-a a criar “amizades” no espaço das comunicações virtuais... Mas quem são os “amigos” que encontra? Enfim, o filme obedece à lógica ecuménica da fábula e não pretende demonizar o mundo digital, antes expor algumas curiosas diferenças entre “tradição” e “modernidade”. Dito de outro modo: Toy Story 5 possui a capacidade de, através de um universo narrativo de calculada fantasia, inscrever na ação muitos elementos do nosso mundo tecnológico.Passaram-se mais de três décadas sobre o primeiro Toy Story, que foi também a primeira longa-metragem de animação totalmente criada através de computadores. Consolidou também um novo estúdio, Pixar, como verdadeira vanguarda dos desenhos animados. Integrado no universo Disney desde 2006 (através de um negócio de 6,4 mil milhões de euros), o estúdio continua a fabricar alguns dos mais inventivos produtos de animação através de um lote de criadores cuja versatlidade poderá ser simbolizada pelo realizador de Toy Story 5. Em boa verdade, Stanton não é uma novidade em todo este universo, já que participou nos argumentos de três dos títulos anteriores da franchise, sendo também responsável, enquanto realizador, por proezas tão especiais como À Procura de Nemo (2003) e WALL-E (2008), no primeiro partilhando a direção com Lee Unkrich — ambos foram distinguidos com o Óscar de melhor longa-metragem de animação. .Tendo em conta que, desde os tempos heróicos de Walt Disney (1901-1966), a música é um elemento visceral do encantamento que os desenhos animados procuram, importa acrescentar que Toy Story 5 termina com a canção I Knew It, I Knew You, interpretada por Taylor Swift (também autora do novo tema, em parceria com Jack Antonoff). Para lá de representar um belo regresso de Swift às suas raízes country, não será demasiado arriscado supor que está encontrado o Óscar de melhor canção referente a 2026 — a confirmar na cerimónia marcada para 14 de março de 2027..'Cinco Segundos'. Redescobrindo uma tradição italiana.'Duas Vezes João Liberada'. Cinema 'queer', o que é? .Fernão de Magalhães para lá do mito