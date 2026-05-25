A Torre de Belém é um dos monumentos mais visitados do país, com 387.379 entradas em 2024.
A Torre de Belém é um dos monumentos mais visitados do país, com 387.379 entradas em 2024.Foto: Paulo Spranger
Cultura

Torre de Belém reabre com acesso limitado a 900 visitantes por dia

Monumento classificado como Património Mundial da UNESCO esteve um ano encerrado para obras de conservação e restauro. Após uma cerimónia oficial de reabertura marcada para terça-feira, 26 de maio, volta a receber visitantes na quarta-feira com um modelo de acesso por horários definidos, em intervalos de meia hora.
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