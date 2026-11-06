Tim lança disco do concerto de 50 anos de carreira. “Foi uma festa bonita. Ainda bem que ficou gravada"
Em setembro de 2025, Tim juntou no palco do Teatro São Luiz, em Lisboa, vários amigos para celebrar os 50 anos de carreira. Agora, está disponível em todas as plataformas digitais o registo desse espetáculo e em breve chegará às lojas 50 Anos Ao Vivo, um vinil duplo com as 22 canções aí gravadas.
“Foi uma festa bonita. E ainda bem que ficou gravada para a podermos partilhar com todos vocês”, diz Tim, citado no comunicado que dá conta do lançamento deste trabalho que conta com as participações de Xutos & Pontapés, Resistência, Tais Quais, Teresa Salgueiro, Pedro Jóia, Gabriel Gomes, Jorge Palma, Vitorino, João Gil e Mariza.
Em destaque está a canção O Postal Dos Correios, com letra de João Monge, numa versão com João Gil, Vitorino e Jorge Palma, que morreu em setembro.
“Há canções que atravessam gerações e que continuam a saber bem cantar, sobretudo quando estamos entre amigos. Postal dos Correios foi um dos momentos especiais dos concertos de celebração dos meus 50 anos de música”, afirma Tim.