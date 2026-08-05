Tiago Rodrigues: “É incrível como o teatro e a dança em Portugal conseguem tanta qualidade sendo tão mal apoiados”
Cultura

Tiago Rodrigues: “É incrível como o teatro e a dança em Portugal conseguem tanta qualidade sendo tão mal apoiados”

É o primeiro diretor estrangeiro do prestigiado Festival d’Avignon, em França. Apesar das funções, continua a encenar peças e vai trazer a sua última criação teatral, 'La Distance', à Culturgest, em estreia nacional, entre 10 e 20 de setembro.
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Tiago Rodrigues
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