“The Pitt” e “O Segredo de Widow’s Bay” vencem Emmy em noite de recordes

As séries “The Pitt”, “O Segredo de Widow’s Bay” e “DTF St. Louis” venceram os maiores prémios do ano na 78ª edição dos Emmy, que decorreu em Los Angeles e foi palco de vários recordes de representação.

Na cerimónia realizada na noite de segunda-feira, Sally Field tornou-se na atriz mais velha de sempre a vencer um Emmy na categoria de Melhor Atriz em Minissérie, Série de Antologia ou Filme, aos 79 anos, pelo seu trabalho no filme para televisão da Netflix “Criaturas Extremamente Inteligentes”.

Também Matthew Rhys fez história ao tornar-se no primeiro a vencer duas estatuetas de Melhor Ator na mesma noite, ao triunfar como Melhor Ator em Série de Comédia pelo seu papel em “O Segredo de Widow’s Bay” e Melhor Ator em Minissérie por “O Monstro em Mim”.

“Adorei este projeto”, disse Sally Field no seu discurso de vitória, onde se mostrou surpreendida pelo triunfo. “A história de uma mulher velha e um homem novo não é coisa que apareça com frequência”, salientou, tendo ainda defendido a diversidade das vozes em Hollywood e pedido que não sejam silenciadas numa altura de concentração de grandes empresas da indústria.