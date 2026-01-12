'The Pitt' e 'Adolescência' vencem maiores prémios de TV nos Globos de Ouro

“The Pitt” é a Melhor Série Dramática do ano e “Adolescência” venceu quase tudo na categoria de Minissérie na 83.ª edição dos Globos de Ouro, que decorreram na madrugada desta segunda-feira, 12 de janeiro, em Los Angeles. O drama médico da HBO Max venceu numa categoria onde estavam nomeadas “The White Lotus”, “Severance”, “Pluribus”, “Slow Horses” e “The Diplomat” e deu a Noah Wyle o Globo de Ouro de Melhor Ator em Série Dramática. “Beneficiei de excelentes professores”, disse o ator, que se mostrou muito grato e lisonjeado pela distinção no discurso de vitória. “A todos os trabalhadores da saúde do mundo, obrigado”, acrescentou. . O produtor R. Scott Gemmill também destacou o trabalho dos profissionais de emergência médica, chamando-lhes heróis. “Vivemos num país e num mundo muito dividido, mas o cinema junta-nos não apenas como audiência mas como comunidade”, afirmou, em palco. “Quando trabalhamos juntos com decência, humanidade e respeito pelos outros é uma coisa incrível”, acrescentou. A outra série que saiu do Beverly Hilton como grande vencedora foi “Adolescência”, do Netflix, não só considerada a Melhor Minissérie mas também garantindo três prémios de representação: Melhor Ator para Stephen Graham, Melhor Atriz Secundária para Erin Doherty e Melhor Ator Secundário para Owen Cooper. “Isto não parece real”, disse o jovem ator, de apenas 16 anos. “Tem sido uma jornada incrível para mim e para a minha família”, afirmou. “Continuo a aprender todos os dias”, continuou. . Na categoria de drama, Rhea Seehorn venceu o Globo de Melhor Atriz pelo seu papel na série “Pluribus”, uma novidade da Apple TV que tem arrancado elogios da crítica.A atriz mostrou-se surpreendida quando ouviu o seu nome e disse que estava “um pouco chocada”, agradecendo a Vince Gilligan por ter escrito para ela “o papel de uma vida”. Na comédia, “The Studio” ultrapassou uma das favoritas, “Hacks”, e Seth Rogen levou para casa a estatueta de Melhor Ator. “É muito estranho. Fingimos que estávamos a fazer isto e agora está a acontecer”, disse Rogen, entre gargalhadas, aludindo a um dos episódios da série da Apple TV. Em sentido contrário, “The White Lotus” não venceu qualquer estatueta, apesar de seis nomeações. Antes da cerimónia, alguns atores usaram a passadeira vermelha para tomarem posições políticas, usando ‘pins’ contra a agência de imigração dos Estados Unidos ICE. Foi o caso de Mark Ruffallo, Wanda Sykes, Natasha Lyonne, Jean Smart e Ariana Grande. As mensagens, “ICE Out” e “Be Good” foram tributos a Renee Good, cidadã norte-americana morta com três tiros pela agência de imigração em Minneapolis. Esta é a lista de vencedores nas categorias de televisão:Melhor Série Dramática: “The Pitt” (HBO Max)Melhor Atriz em série dramática: Rhea Seehorn, “Pluribus” (Apple TV)Melhor Ator em série dramática: Noah Wyle, “The Pitt” (HBO Max)Melhor Atriz Secundária em televisão: Erin Doherty, “Adolescência” (Netflix)Melhor Ator Secundário em televisão: Owen Cooper, “Adolescência” (Netflix)Melhor Minissérie, série de antologia ou Filme para Televisão: “Adolescência” (Netflix)Melhor Atriz em minissérie, série de antologia ou filme para televisão: Michelle Williams, “Dying for Sex” (FX)Melhor ator em minissérie, série de antologia ou filme para televisão: Stephen Graham, “Adolescência” (Netflix)Melhor Série Musical ou Comédia: “The Studio” (Apple TV)Melhor Atriz em série musical ou comédia: Jean Smart, “Hacks” (HBO Max)Melhor Ator em série musical ou comédia: Seth Rogen, “The Studio” (Apple TV)Melhor Performance Stand-Up para Televisão: Ricky Gervais, “Mortality” (Netflix).Brasil faz história nos Globos de Ouro. Wagner Moura e 'O Agente Secreto' entre os vencedores