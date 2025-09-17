Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Teresinha Landeiro: “Já nem sei o que é existir sem gostar de fado”
Leonardo Negrão
Cultura

Teresinha Landeiro: “Já nem sei o que é existir sem gostar de fado”

A fadista irá atuar no Centro Cultural de Belém no dia 19 de setembro para apresentação do seu último disco, Para Dançar e Para Chorar, que foi lançado no ano passado.
Mariana de Melo Gonçalves
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Música
Cultura
Fado
CCB -Centro Cultural de Belém
edição impressa
Teresinha Landeiro

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt