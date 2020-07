Teatro Maria Matos volta a receber público

O Teatro Maria Matos reabre com a reposição do musical "Avenida Q", que esteve em cena em 2017 no Teatro da Trindade e no Casino de Lisboa e, em 2018, no Teatro Sá da Bandeira, no Porto. Hoje haverá um ensaio solidário.

O musical, com encenação de Rui Melo, estará em cena até 1 de novembro e marca o regresso à atividade deste teatro, agora concessionado pela Câmara Municipal de Lisboa à Força de Produção.

O Teatro Municipal Maria Matos despediu-se do público, enquanto espaço gerido pela autarquia, em 14 de julho de 2018. Exatamente dois anos depois volta a acolher público.

O "novo" Teatro Matos posiciona-se, de acordo com a Força de Produção, "como um espaço de criação do presente, como lugar de encontro de pessoas diferentes, mas unidas, um Teatro de todos e para todos".

A equipa de "consultoria" do teatro inclui o humorista Bruno Nogueira e os músicos Filipe Melo e Nuno Rafael.

A programação terá "enfoque principal na realização de produções teatrais destinadas ao grande público", com "produções próprias, coproduções nacionais e internacionais e parcerias numa oferta regular, diversa e acessível, organizada em longas e médias temporadas".

A "complementar o programa central de Teatro", haverá também atividades na área da música, "com uma aposta regular na oferta, em formato de ciclos, festivais e apresentações, estando, igualmente aberta a possibilidade de desenvolver projetos de natureza social e inclusiva com preocupações educativas e pedagógicas, que promoverão novos públicos".

Enquanto teatro municipal, o Maria Matos trabalhava frequentemente com a comunidade da zona onde se situa e, segundo a Força de Produção, esse trabalho terá continuidade.

Além disso, a empresa pretende "desenvolver uma rede informal de parcerias com estruturas de produção de teatro, dança, música e museus, propondo-se integrar um 'programa de cruzamento/partilha' de espectadores, a partir de propostas de relação coerentes, inspiradas pelos conteúdos programáticos desenhados em cada temporada para o Maria Matos".

O Teatro Maria Matos tem também um café cuja data de abertura está ainda "por definir".

A programação musical arranca com os Clã, que irão apresentar o novo álbum, "Véspera", em 20 de julho.

Durante o verão, estão também agendados concertos de Cabrita (3 de agosto) e Afonso Cabral (4 de agosto), o espetáculo "Salvador Sobral canta Brel" (10 e 11 de agosto) e atuações de Alma Nuestra (17 e 18 de agosto), Salvador Sobral (24 e 25 de agosto) e de Ruge, projeto do jornalista Rodrigo Guedes de Carvalho (7 e 8 de setembro).