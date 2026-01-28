Manuel Marques encarna o Sr. Engenheiro, uma ideia que partiu do argumentista Henrique Dias. 
Manuel Marques encarna o Sr. Engenheiro, uma ideia que partiu do argumentista Henrique Dias. Foto: Leonardo Negrão
Cultura

‘Sr. Engenheiro’ estreia em Lisboa no dia das mentiras e sem medos

Inspirado em José Sócrates, musical é uma sátira política e social. Criadores dizem que não é um “manifesto político", apenas humor, e defendem liberdade de criação artística que está na Constituição.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
Teatro
musical
José Sócrates
Teatro Tivoli
