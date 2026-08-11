'Soy Cuba'. Ser ou não ser revolucionário
A política através dos rostos.
Cultura

'Soy Cuba'. Ser ou não ser revolucionário

Produzido em 1964, Soy Cuba, de Mikhail Kalatozov, é um título fundamental na história das relações da propaganda política com a linguagem cinematográfica — está nas salas a partir de quinta-feira.
João Lopes
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