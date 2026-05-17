Soprano britânica Felicity Lott morreu aos 79 anos

A soprano britânica Felicity Lott, com mais de 40 anos de carreira e aclamada pela interpretação de obras de Strauss e Mozart, morreu na sexta-feira aos 79 anos, anunciou este domingo, 17 de maio, a agente da artista.A cantora morreu em consequência de um cancro terminal, diagnosticado há um ano e sobre o qual falou numa entrevista recente à emissora britânica BBC.Felicity Lott, nascida em Cheltenham em 1947, iniciou-se na música ainda em criança, no piano e violino, e estreou-se na ópera em 1975 em “A Flauta Mágica”, de Mozart.O seu repertório operático incluiu Handel e Stravinsky, mas, acima de tudo, “foi como intérprete de grandes personagens de Mozart e Strauss que construiu a extraordinária reputação internacional”, lê-se na biografia oficial.Conhecida pela graciosidade e pelo amor à língua francesa, Felicity Lott era elogiada igualmente pela interpretação do repertório francês, desde Ravel e Chausson a Poulenc, tendo sido condecorada com a Legião de Honra em França.As últimas atuações de Felicity Lott aconteceram em 2024 na Opera Bastille de Paris e em 2025 no Théâtre de Athénée, igualmente na capital francesa.