Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Kate Hudson e Hugh Jackman: admiráveis!
Kate Hudson e Hugh Jackman: admiráveis!
Cultura

'Song Sung Blue'. Celebrando as canções de Neil Diamond

'Song Sung Blue' faz o retrato de uma dupla que se celebrizou interpretando as canções de Neil Diamond — para a alegria dos resultados, são decisivas as interpretações de Hugh Jackman e Kate Hudson.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cinema
estreias da semana
As estreias da semana
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt