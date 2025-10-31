'Somos todas Baba Yaga". A homenagem da neta à avó sobe ao palco em Lisboa

Os sonhos de uma avó transformados em realidade pela neta poderá ser a melhor homenagem que alguém poderá fazer a um familiar .E foi com esse objetivo que Beatriz Teodósio escreveu e encenou a peça Somos Todas Baba Yaga, uma criação original da Sociedade das Primas, com estreia no palco do Teatro Armando Cortez, nos dias 14 e 15 de novembro.No comunicado em que é divulgado este projeto pode ler-se que este projeto é a história de "uma mulher do meio rural sonhou ser atriz, mas viu os seus sonhos abafados pela sociedade patriarcal da sua época. Sessenta anos depois, a neta decide reescrever essa história".Inspirada na história real de Beatriz e da avó "a peça transforma o palco num espaço de encontro entre duas gerações separadas pelo tempo, mas unidas pelo mesmo desejo: o de existir através da arte. Entre o real e o imaginário, o espetáculo é um diálogo entre memória e mito, onde o que foi silenciado ganha finalmente voz". O espectáculo pretende celebrar "a persistência feminina, da coragem de quem cria mesmo quando o mundo tenta calar. A partir de diários, fotografias e testemunhos de mulheres da Casa do Artista, como Isabel Medina, Luísa Afonso e Gracinda Candeias", a autora do texto constrói um trabalho de escuta e partilha que transforma vivências pessoais em matéria poética e política. A peça tem uma estética visual e sonora profundamente sensorial e inspira-se na figura mítica de Baba Yaga - a bruxa-mãe das florestas da tradição eslava, símbolo da mulher livre, criadora e resistente. Tal como ela, as mulheres deste espetáculo movem-se entre sombras e claridades, reinventando-se. Com apoio científico de Daniel Sampaio e revisão textual de Patrícia Portela, o espetáculo integra o ciclo de programação do Teatro Armando Cortez / Casa do Artista e a 42.ª edição do Festival de Teatro do Seixal, com apresentações em Lisboa, Seixal e Marvila até janeiro de 2026.