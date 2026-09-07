Sofia Correia de Barros sucede a Ana Rita Bessa na presidência executiva do Grupo Leya

A gestora Sofia Correia de Barros assume a liderança executiva da LeYa, sucedendo no cargo a Ana Rita Bessa.

Ana Rita Bessa, por sua vez, passa a integrar o conselho de administração como membro não-executivo, acrescenta o Grupo Leya, em comunicado divulgado esta segunda-feira (7 de setembro).

Com formação em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão pelo ISEG, e experiência nas áreas de estratégia, gestão e operações, Sofia Correia de Barros iniciou a carreira no setor bancário, tendo posteriormente integrado a McKinsey & Company, onde trabalhou nas áreas de estratégia e eficiência operacional.

O seu percurso profissional inclui ainda a José de Mello Saúde, onde integrou a Comissão Executiva dos hospitais CUF, e foi diretora de operações das unidades da região de Lisboa, funções que desempenhou até 2017.

Nesse mesmo ano, entrou no Pestana Hotel Group, também como membro da Comissão Executiva, com responsabilidade pelas operações internacionais.

Nos últimos seis anos, Sofia Correia de Barros foi responsável pelo país da Diaverum em Portugal, liderando uma operação com 28 clínicas de hemodiálise em todo o país. Nesse âmbito, presidiu à Associação Nacional de Centros de Diálise.

Segundo a LeYa, o seu percurso tem combinado funções de estratégia, gestão e operações, com experiência na liderança de equipas e organizações e no acompanhamento de negócios em diferentes fases de crescimento.

“Juntar-me à LeYa é uma oportunidade de fazer parte de um setor que está a atravessar uma profunda transformação e que tem um papel tão poderoso na construção das futuras gerações”, afirma Sofia Correia de Barros, citada no comunicado.

A nova responsável executiva da LeYa diz estar “particularmente entusiasmada” por trabalhar com as equipas da editora e da Infinitas Learning, grupo de que a LeYa faz parte, para “construir o próximo capítulo do crescimento e do impacto” da organização.

No final da semana passado, o grupo editorial anunciou a nomeação do editor Diogo Madre Deus, que fazia parte da Penguin Random House Portugal, para diretor editorial de Edições Gerais da LeYa, prevendo-se que inicie funções a 23 de setembro.

Diogo Madre Deus transitou para a LeYa depois de ter trabalhado como editor sénior no grupo editorial Penguin Random House Portugal, onde foi responsável pelas chancelas Cavalo de Ferro, de que foi um dos fundadores, e Elsinore.

O grupo editorial LeYa foi criado em 2008, conjugando a vertente de negócio de edições gerais, aglomerando editoras como Asa, Caminho, Dom Quixote e Casa das Letras, e a vertente de edição de livro escolar.

Em 2022, as operações da LeYa foram compradas pela empresa neerlandesa Infinitas Learning.

Em julho, o grupo Leya anunciou a passagem da administradora executiva Ana Rita Bessa a membro não-executivo do conselho de administração, a partir de setembro, numa decisão da própria gestora, que desempenhava as funções desde 2021.

Naquela altura, o grupo editorial adiantou que a nova liderança ficaria a cargo de uma gestora portuguesa, cujo nome iria ser anunciado em breve, mantendo-se inalterada a restante composição do conselho de administração.

Segundo a LeYa, desta forma é possível assegurar a continuidade da estratégia e dos projetos em curso e proporcionar à nova presidente executiva uma estrutura de gestão com experiência e conhecimento da organização.