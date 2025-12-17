Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Michael Caine no filme 'O Terceiro Passo', citado num ensaio de Slavoj Zizek.
Michael Caine no filme 'O Terceiro Passo', citado num ensaio de Slavoj Zizek.
Cultura

Slavoj Zizek e os pássaros que não sobreviveram

Para falar de ciência, política e progresso, o filósofo Slavoj Zizek gosta de citar cenas de filmes. Assim acontece num novo livro de ensaios com um título que se quer dialético: 'Contra o Progresso'.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cinema
Livros
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt