Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Sexteto de Jazz de Lisboa volta ao palcos com cinco novos temas
Reinaldo Rodrigues
Cultura

Sexteto de Jazz de Lisboa volta ao palcos com cinco novos temas

Grupo constituído por Mário Laginha, Mário Barreiros, Tomás Pimentel, Edgar Caramelo, Ricardo Toscano e Francisco Brito vai atuar no Teatro Tivoli BBVA no dia 22 de setembro.
Mariana de Melo Gonçalves
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Música
Cultura
Jazz
Tivoli BBVA
ediçao impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt