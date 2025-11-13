Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Reyhaneh Jabbari no tribunal: memórias trágicas.
Reyhaneh Jabbari no tribunal: memórias trágicas.
Cultura

'Sete Invernos em Teerão'. Imagens e sons que chegam do Irão

'Sete Invernos em Teerão' é uma coprodução Alemanha/França que revisita as memórias de Reyhaneh Jabbari, uma jovem mulher cuja história trágica reflete a condição feminina na sociedade iraniana.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
estreias da semana
As estreias da semana
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt