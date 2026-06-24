Segunda edição do Cheque-Livro prolongada até 31 de agosto

O Governo prolongou até 31 de agosto o prazo de utilização do Cheque-Livro, o que vai permitir aos jovens abrangidos pela segunda edição beneficiar do apoio à aquisição de livros durante mais nove semanas do que inicialmente previsto, anunciou o Ministério da Cultura, Juventude e Desporto num comunicado enviado às redações.“O Cheque-Livro tem aproximado milhares de jovens dos livros. Com esta decisão, estamos a reforçar o impacto e o alcance de uma medida que promove os hábitos de leitura, a literacia e o acesso à cultura”, afirmou a ministra Margarida Balseiro Lopes na abertura do festival “Babell – Cidade-Livro”, no Porto.Destinado aos jovens residentes em Portugal nascidos em 2007 e 2008, o programa disponibiliza um voucher de 30 euros para a compra de livros, "o que representa um aumento de 50% face ao montante atribuído na 1.ª edição".. O Governo indica que já foram emitidos 40 663, o que faz com que a segunda edição se aproxime dos resultados da primeira, que registou 47 651 cheques emitidos.A taxa de utilização ronda atualmente os 72%. Lisboa, Maia, Vila Nova de Gaia, Porto e Braga são, até agora, os concelhos com maior número de Cheques-Livro emitidos.Para aceder ao programa, os beneficiários devem registar-se em https://www.chequelivro.gov.pt/.O Cheque-Livro é uma iniciativa do Ministério da Cultura, Juventude e Desporto, implementada pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), pelo Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC) e pelo Fundo de Fomento Cultural