Katie Kitamura: “Lia muito Steinbeck quando era criança”
FOTO: Gerardo Santos
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Katie Kitamura: “Lia muito Steinbeck quando era criança”

Finalista dos prémios Booker e Pulitzer com Audição, a americana Katie Kitamura esteve em Lisboa para uma sessão Meet the Author da FLAD e conversou com o DN sobre ser filha de imigrantes japoneses, crescer entre duas culturas, e também escritores americanos e japoneses que a marcaram.
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