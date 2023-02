Sam The Kid e Biig Piig entre as novas confirmações no Super Bock Super Rock

Nos dias 13, 14 e 15 de julho, o Super Bock Super Rock regressa ao Meco com três dias de música. Para além da praia e do campismo, a 27.ª edição do festival conta com novos nomes que marcam o cartaz pela originalidade e autenticidade.

O concerto muito especial do português Sam The Kid com Orelha Negra e Orquestra terá lugar no Palco Super Bock, enquanto a cantora americana 070 Shake e as revelações PinkPantHeress e Biig Piig vão marcar presença no Palco 2.

Para além das confirmações conhecidas, ainda serão anunciados mais artistas.

Já confirmados:

Dia 13 de julho

Palco Super Bock - Franz Ferdinand, James Murphy DJ Set

Palco 2 - Father John Misty, Black Country, New Road, 070 Shake

Dia 14 de julho

Palco Super Bock - The 1975, Wu-Tang Clan, Charlotte De Witte, Nile Rodgers & CHIC, Sam The Kid com Orquestra e Orelha Negra

Palco 2 - Sampa The Great

Dia 15 de julho

Palco Super Bock - Steve Lacy, Ezra Collective

Palco 2 - L'Impératrice, PinkPantheress, Biig Piig

Palco LG by Rádio SBSR.FM - Tomás Wallenstein