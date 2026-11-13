Sabre de luz de Darth Vader vendido em leilão por quase 4,5 milhões de euros

Um sabre de luz utilizado por Darth Vader nos filmes da saga Star Wars, O Império Contra-Ataca e O Regresso do Jedi, foi vendido na quinta-feira, 12 de novembro, por quase 5 milhões de dólares (4,5 milhões de euros) num leilão.

O sabre de luz utilizado no duelo decisivo na Cidade das Nuvens, momento em que Vader diz a Luke Skywalker "Eu sou o teu pai", foi vendido por 4,875 milhões de dólares (4,38 milhões de euros) no Ultimate Star Wars Auction, realizado pela leiloeira Heritage Auctions.

Segundo a empresa, a venda estabeleceu um recorde mundial em leilões para qualquer item colecionável da franquia Star Wars.