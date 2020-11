Rosália Amorim é a nova diretora do DN e há mais mudanças na GMG

"Numa altura em que a incerteza domina e os efeitos da pandemia se sentem de forma avassaladora na atividade económica, é com confiança redobrada que o GLOBAL MEDIA GROUP procede a mudanças na estrutura editorial dos seus títulos. Alterações que visam criar uma estrutura mais leve e ágil, com uma visão integrada das diferentes plataformas, capaz de liderar um processo de mudança que assegure a entrada numa nova fase do grupo, com um projeto de crescimento e de futuro", diz o comunicado da administração do GMG.

Rosália Amorim passa a ser a nova diretora do DN. Jornalista há mais de 20 anos, era desde 3 de outubro de 2016 diretora do Dinheiro Vivo. Antes disso foi diretora executiva da Media Rumo (revista de economia Rumo, jornais Mercado e Vanguarda), coordenadora de Economia do Jornal Expresso, editora e coordenadora-geral da Revista Exame e, em simultâneo, comentadora do Jornal de Economia da SIC Notícias, de 2005 a 2015. Foi também coordenadora da Revista Única do jornal Expresso, da revista Intelligent Life/The Economist e editora-chefe da revista VOCÊ SA. Antes foi jornalista e pivô de informação na Rádio Comercial.

A nova diretora do DN foi ainda autora do livro "O Homem Certo para Gerir uma Empresa é uma Mulher" (PrimeBooks, três edições), co-autora de "O Livro do Bem-Estar" com Rosa Lobato de Faria (Edimpresa) e fundadora e autora do blogue "Executivos Sem Gravata", no site do Expresso. É licenciada em Relações Internacionais (Universidade Lusíada de Lisboa) e com formações diversas em Economia e Jornalismo pelo INSEAD, FLAD, Cenjor, Euronext Lisbon e Nova Business School.

A administração do GMG manifestou ainda "público reconhecimento aos jornalistas Leonídio Paulo Ferreira e a Pedro Pinheiro, dois dos principais quadros do Global Media Group que durante largos meses asseguraram com competência, zelo e lealdade a condução das suas equipas, no DN e na TSF".

Eis as mudanças na estrutura editorial do Global Media Group

- Domingos de Andrade, diretor-geral editorial e diretor da TSF. Deixa a Direção do JN, onde iniciou a sua carreira profissional e desempenhou funções em todos os patamares de chefia e direção. Foi também diretor-adjunto de informação na Agência Lusa e diretor de Informação e de Programas do Porto Canal.

- Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias. Até agora diretora-adjunta, também iniciou o seu percurso neste jornal, em 1998, tendo posteriormente estado na equipa fundadora do jornal i. Regressou ao JN em 2014, e desde então na Direção.

- Rosália Amorim, diretora do Diário de Notícias. Diretora do Dinheiro Vivo desde 2016, Rosália Amorim foi diretora-executiva da Media Rumo, passou pelo jornal Expresso e pelas revistas Exame, Intelligent Life/The Economist e VOCÊ SA.

- Pedro Ivo Carvalho, diretor da Volta ao Mundo, em acumulação com o cargo de diretor-adjunto do JN. No "Jornal de Notícias" desde 1999, desempenhou funções em todos os níveis de chefia e direção.

- Joana Petiz, diretora do Dinheiro Vivo. Até agora subdiretora do DV (em cuja equipa já tinha estado entre 2011 e 2014), integrou igualmente a Direção do Diário de Notícias entre 2014 e 2018. Passou por diversos títulos nacionais, incluindo a chefia do jornal i.

- Manuel Molinos, diretor para o Digital, em acumulação com o cargo de diretor-adjunto do JN. Nos quadros deste diário desde 2001, com diversas funções de edição e chefia no digital, foi também chefe de redação no jornal online diariodonorte.pt e passou pelo já extinto Comércio do Porto.