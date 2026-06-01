Rodrigo Guedes de Carvalho, pivô da SIC, lançou o seu décimo primeiro romance.
Rodrigo Guedes de Carvalho, pivô da SIC, lançou o seu décimo primeiro romance.Foto: Gerardo Santos
Cultura

Rodrigo Guedes de Carvalho: “Nada me daria maior prazer que juntarmos 500 jornalistas numa sala e falarmos sobre o que andamos a fazer”

Jornalista lançou o décimo primeiro romance, 'O Meu Primeiro Apocalipse', uma história passada em 2066, num mundo distópico onde o jornalismo e a literatura estão a morrer. O livro é apresentado na quinta-feira, na Feira do Livro de Lisboa, numa sessão com o autor e Francisco José Viegas.
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Literatura
Entrevista
Rodrigo Guedes de Carvalho
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