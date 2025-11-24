'Rodopio'. Joana Astolfi é a 15.ª artista a criar peça para a Bordallo

O mundo criativo de Joana Astolfi é habitado por brinquedos, jogos, objetos, é um universo lúdico onde a brincadeira tem um lugar central. Por isso recebeu o convite da icónica marca criada por Rafael Bordallo Pinheiro em 1884 de braços abertos. A dificuldade veio depois. “Isto é um playground muito grande. O que é que eu vou fazer?”. Foi quando um elemento da sua equipa se lembrou do pião, um brinquedo que a acompanha em muitos dos seus trabalhos. “O pião é um objeto lúdico, está lá tudo o que me representa, o movimento, a brincadeira, brincadeira com a vida, que é como eu levo a minha vida”, disse esta segunda-feira a arquiteta, designer e artista na apresentação da sua obra para a coleção WWB - WorldWide Bordallianos, em Lisboa.A peça chama-se Rodopio e é um pião em faiança, não é branco, que Joana Astolfi não gosta de branco, tem uma “corzinha”, tem serpentes - que bem podiam ser a corda do pião, mas este pião não tem corda -, as serpentes estão a subir e com elas forcados. Os forcados, explica Joana Astolfi, são de um paliteiro da marca que tem precisamente um forcado a agarrar um touro. O forcado foi aproveitado, porque ela procurava figuras pequenas. “Tens que escolher peças que já estão feitas”, disseram-lhe na fábrica das Caldas da Rainha. .Foi feito um molde para o pião, a artista queria uma peça com uma determinada escala e de cor mate. A fábrica fez a prova de autor e acertou à primeira. “Ficou perfeita, gostei muito, ficou muito bonita”. A designer diz que não queria flora na peça, queria fauna, pensou em caracóis, em lagartixas, mas queria algo que envolvesse o pião e assim ficaram as serpentes, que também remetem para o feminino e o esotérico. Em termos de cor, para as serpentes a artista pretendia uma mescla de verdes e castanhos, mas apenas teve de abrir “gavetas e gavetas com vidrados” e escolher.“As figuras habitam a peça de baixo para cima, num jogo entre o homem e a natureza, por isso, Rodopio, é isto que faz o pião girar”, explica Joana Astolfi. .A peça está inclinada, apoiada por serpentes à frente para não tombar. A colocação dos vários elementos também teve como objetivo equilibrar o pião. Joana Astolfi diz que neste processo teve de editar, de tirar elementos. “A vida está a levar-me para aí, para a filtragem”. Aconteceu com a forma de apresentação da peça, numa tábua sobre uma rocha, a parecer um balancé, com uma pera na outra ponta. A pera decorativa veio da casa dela, e combinou na perfeição com a forma e cor da peça que ela criou. Joana Astolfi é a 15ª artista a criar para a WWB - WorldWide Bordallianos, coleção da Bordallo Pinheiro para a qual já desenharam artistas como Paula Rego, Julião Sarmento, Pedro Cabrita Reis, José Pedro Croft, Vhils ou a designer de interiores Nini Andrade da Silva. . A coleção tem edições limitadas. No caso deste Rodopio de Joana Astolfi serão fabricados 140 exemplares, devidamente numerados. Estarão à venda nas lojas da Vista Alegre por 1900 euros, revela a empresa. No último sábado, dia 22, realizou-se um leilão de peças Bordallo Pinheiro na Cabral Moncada Leilões, em Lisboa, com 153 objetos. Entre eles estava o número 30 da peça Figo, que a artista Paula Rego fez para a WWB em 2017, com uma base de licitação de 7500 euros. Não foi vendida. .Peças históricas e raras da Bordallo Pinheiro vão a leilão