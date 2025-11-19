Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Figo, escultura de suspensão em faiança das Caldas, da autoria de Paula Rego, lançada em 2017. É o número 30 de uma série de 125. Foto: Paulo Spranger
Cultura

Peças históricas raras da Bordallo Pinheiro vão a leilão

153 peças da marca vão a leilão no próximo sábado, na Cabral Moncada Leilões. A peça mais antiga é um prato de 1887, e a que tem o valor base de licitação mais elevado é da autoria de Paula Rego.
Carla Alves Ribeiro
