Rock in Rio: Nena dá um vislumbre do novo disco que lança em outubro

Foi a segunda vez que Nena pisou um palco do Rock in Rio, mas da primeira vez foi num concerto de Carolina de Deus. Nesta 11ª edição do maior festival que acontece em Portugal de dois em dois anos teve o seu próprio espetáculo. "É a primeira vez com a minha banda e com o meu projeto, o que tem também outro sabor", disse ao DN antes de subir ao Palco Music Valley da Cidade do Rock. "É fruto de muito trabalho", sublinhou. No alinhamento do concerto Nena incluiu o seu novo single, que só tinha cantado uma ou duas vezes ao vivo, e que estará no seu próximo disco, a lançar em outubro. Debaixo de Água, Contigo, segue-se a Um Brinde ao Agora, lançado no ano passado. "Eu gosto muito, muito de escrever, se eu tivesse de escolher uma parte entre cantar e compor, iria sempre escolher a parte da escrita de canções, porque é mesmo o que me levou a apaixonar-me por tudo isto"."É um disco", revelou a artista, "que fala do meu ano, ou seja, desde maio do ano passado até agora, que foi quando eu lancei o outro disco. Eu senti-me um bocadinho debaixo de água, metaforicamente falando, mas ao mesmo tempo sempre me senti muito acompanhada pelas pessoas que estão à minha volta e vi sempre aquela luz ao fim do túnel". . Foi um ano de "muitas alegrias" profissionais para Nena, mas também de "coisas às vezes menos boas, mas que fazem parte da vida, e eu queria muito escrever um disco sobre isto, sobre às vezes as coisas não estarem assim tão bem e não ter mal falarmos sobre elas".Em 2025 lançou um disco, fez concertos pelo país e participou no The Voice Kids. "Foi um bocadinho o que me trouxe até ao Rock in Rio, foi este trabalho, tanto meu como da minha equipa, e é bom poder estar a viver isto agora". Diz que participar como júri no concurso da RTP permitiu-lhe chegar a muitas famílias. "É uma coisa que eu gosto muito de ver, as várias gerações que vêm aos meus concertos, e o The Voice Kids trouxe isso e também a oportunidade de fazer parte do percurso de tantas crianças". ."24% portuguesa". Katy Perry volta a atuar em Portugal e não desilude no Rock in Rio .NAPA no Rock in Rio: "Os números de 'Deslocado' continuam a surpreender-nos diariamente"