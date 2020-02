Rock in Rio Kids: Uma cidade do rock em miniatura

O Rock in Rio sempre teve as suas portas abertas às crianças, programando concertos especiais para os mais novos e criando espaços de lazer pensados para os jovens, mas este ano o festival decidiu "ir um pouco à frente" e por isso criou o Rock in Rio Kids. "Nós percebemos que as crianças também querem ir ao Rock in Rio mas quando são muito novas não aguentam muito tempo, ficam cansadas. Foi por isso que decidimos criar o Rock in Rio Kids", explicou Roberta Medina, na apresentação do conceito esta quinta-feira de manhã. O Rock in Rio Kids será um espaço de 3 mil metros quadrados, dentro do recinto do Rock in Rio, que é pensado especificamente para as crianças dos 3 aos 10 anos.

Todas as crianças que tenham bilhete para o RiR podem entrar neste recinto, desde que acompanhadas por um adulto. Mas os adultos só podem entrar se acompanhados por crianças. "Aqui são as crianças que mandam, este espaço foi pensado para elas", justifica a responsável, avisando que este não é um espaço de babysitting. "Este é um espaço complementar ao Rock in Rio. Não é para ir lá largar as crianças e ir ver os concertos, é um espaço para pais e filhos estarem juntos e brincarem juntos." No Rock in Rio Kids haverá monitores que orientam as atividades e é um espaço controlado, onde os pais podem estar mais à vontade, mas não podem deixar lá os miúdos. "Podem ir passear todos ao Rock in Rio dos adultos e quando as crianças ficam vão cansadas vêm até ao espaço Kids recarregar baterias", explica Roberta Medina.

O Rock in Rio Kids será uma espécie de Rock in Rio em miniatura: haverá um mini-Palco Mundo com atuações, haverá uma mini-roda-gigante e uma mini-Rock Street, haverá circo e uma piscina de bolas, entre outras atrações. Confirmadas estão já as presenças do grupo de dança Just Dance, assim como dos atletas do Ginásio Clube Português e da Orquestra dos Brinquedos de Lisboa.

Atuação do grupo Just Dance © Orlando Almeida/ Global Imagebs

Também haverá oficinas para as crianças, organizadas, por exemplo, pelas Bibliotecas de Lisboa (de histórias e de ilustração), pela Science4You (oficinas de slime e outras) e pelo Ocenário de Lisboa (ligadas à proteção dos oceanos).

A pensar neste público familiar, a Galp criou um Passaporte Família - um único bilhete para dois adultos e duas crianças (dos 3 aos 10 anos) pelo preço de 142 euros. Entre as vantagens deste passaporte estão: uma porta de acesso especial ao Rock in Rio, que vai diretamente ao espaço Kids e, a partir deste, ao recinto principal; e a possibilidade de os adultos poderem sair do RiR (para ir deixar as crianças em casa) e voltar a entrar para assistir ao resto dos concertos.

O Rock in Rio Lisboa realiza-se nos dias 10, 21, 27 e 28 de junho no Parque da Bela Vista. Até agora, já estão confirmados nomes como Foo Fighters, The National, Liam Gallagher, Post Malone, Camila Cabello, Anitta, Black Eyed Peas e muitos outros.