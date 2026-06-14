Roberta Medina: “O nosso cérebro gosta de más notícias, mas isso não quer dizer que tenhamos de viver nelas”
Leonardo Negrão
Cultura

Roberta Medina: “O nosso cérebro gosta de más notícias, mas isso não quer dizer que tenhamos de viver nelas”

Vice-presidente executiva do Rock in Rio diz que o festival entrou numa “nova era”, quer consolidar Lisboa como um dos grandes palcos do verão europeu e aposta numa curadoria capaz de unir gerações.
Cecília CarmoNuno Tibiriçá
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