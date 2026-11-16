Robert Pattinson é o novo James Bond
Robert Pattinson é o novo James Bond. Sete anos depois de Daniel Craig ter anunciado a sua saída da saga, o ator foi anunciado como sendo a próxima cara da icónica personagem da série de filmes do 007 na conta oficial da série nas redes sociais.
Num curto vídeo, Pattinson surge com uma arma na mão e vestido com o tradicional smoking do espião britânico ficcional mais famoso do mundo, criado pelo escritor Ian Fleming para uma série de livros entretanto adaptados em filmes.
O ator será assim protagonista do 26.º filme da saga que dura há mais de 60 anos e que será realizado por Denis Villeneuve, que trabalhou com Pattinson em Dune: Parte Três, com lançamento previsto para o fim deste ano.
Num comunicado citado pela Variety, Pattinson disse que receber uma das personagens "mais lendárias do cinema" era "a honra de uma vida" e agradeceu ao realizador e a toda a equipa "pela confiança".
"Dizer que este papel é um sonho tornado realidade é um eufemismo. Não poderia estar mais entusiasmado com esta parceria e com o trabalho que temos pela frente com esta equipa fantástica", acrescentou.
O ator britânico acumula, assim, dois grandes personagens do cinema mundial. Para além do espião britânico, Pattinson foi o protagonista de The Batman (2022) e deverá continuar a representar o herói mascarado numa sequela prevista para 2028.
Aos 40 anos, Robert Pattinson já tem uma carreira cinematográfica que dura há mais de 20 anos, passando por papéis como Cedric Diggory em Harry Potter e o Cálice de Fogo e chegando à fama internacional representando o vampiro Edward Cullen na saga Crepúsculo. Desde então, Pattinson representou em vários filmes, como Good Time (2017); O Farol (2019), Tenet (2020), este ano, em A Odisseia e Primetime.
O ator venceu também cinco outros candidatos para a personagem, de acordo com a Variety. Para além dele, nomes como Callum Turner, Nicholas Hoult, Josh O’Connor e Jack Lowden e até o cantor Harry Styles terão sido considerados para assumir o papel.
Mas acabou por ser mesmo Pattinson a ser escolhido como o sétimo 007, numa linhagem que começou em Sean Connery e passou por George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e, por fim, Daniel Craig -- que se estreou em Casino Royale, filme que comemora 20 anos da sua estreia esta segunda-feira.
Sobre o filme sucessor de "Sem Tempo para Morrer", ainda pouco se sabe. De acordo com a BBC, só se sabe que entrará em produção em 2027 e deverá estar nos cinemas no ano seguinte, em 2028.
O argumento será escrito por Steven Knight, criador da série Peaky Blinders e do concurso televisivo Quem Quer Ser Milionário? e a película será produzida por Amy Pascal, que também esteve na produção de filmes como Challengers (2024), Project Hail Mary (2026) e a última saga de filmes Homem Aranha.
Ainda assim, o realizador Denis Villeneuve, em comunicado, disse estar "muito feliz" por "dar as boas-vindas a Robert Pattinson como o nosso novo James Bond".
"Ele tem a alma intemporal do 007 e traz um espírito completamente novo. Mal posso esperar para começar", acrescentou.
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