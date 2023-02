Rihanna cantou no Super Bowl mas foi a barriga de grávida que deu que falar

Rihanna fez o seu ansiado regresso aos palcos no Super Bowl com uma mistura de maiores sucessos de toda a carreira, mas foi a sua barriga de grávida que deu que falar.

A estrela do pop apareceu no estádio com um vestido justo e todo vermelho e um cinto abaixo do que muitos espetadores deduziram ser um bebé em formação, algo que foi confirmado pelos representantes da cantora às revistas Rolling Stone e The Hollywood Reporter.

Rihanna, que em maio do ano passado deu à luz o seu primeiro filho, um menino cujo pai é o rapper A$AP Rocky, está grávida do segundo.

Em relação à atuação, a artista de 34 anos interpretou sucessos como "Where Have You Been", "Only Girl (In the World)", "We Found Love", "Rude Boy", "Bitch Better Have My Money", "Work", "All of the Lights", "Wild Thoughts", "Run This Town" e, claro, "Umbrella" e "Diamonds", acompanhada por um mar de dançarinos a realizar acrobacias impressionantes.

O que Rihanna não trouxe foi um artista convidado, tendo comandado o palco sozinha durante o intervalo do jogo de futebol americano em que os Kansas City Chiefs bateram os Philadelphia Eagles, por 38-35.

Inicialmente, a cantora havia recusado participar no Super Bowl, em protesto contra a forma como a National Football League tem lidado com questões raciais. Mas, ao aceitar, a artista nascida em Barbados disse que era "importante para a representação". "É importante para o meu filho ver isso", frisou.



Desde o lançamento de "Anti" no início de 2016, Robyn Rihanna Fenty fez uma pausa nas gravações, mas não foi fácil: tornou-se uma bilionária, aproveitando a fama conquistada através da música para lançar marcas de maquilhagem e lingerie.

Desde o seu último álbum, Rihanna tem apenas participado ocasionalmente em espetáculos, tendo mais recentemente gravado músicas para a banda sonora de "Pantera Negra: Wakanda Forever".

Mas o álbum que a cantora tem estado a prometer há alguns anos continua a ser um mito e parece que ficará assim durante mais algum tempo.