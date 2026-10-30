'Revolução' de Hugo Gonçalves vence Prémio Literário San Clemente

O romance Revolução de Hugo Gonçalves venceu a XXX edição do Prémio Literário San Clemente na categoria de obra estrangeira. O livro foi publicado pela Libros del Asteroide em Espanha em outubro de 2025, após o lançamento em Portugal, em 2023, pela Companhia das Letras. Revolução era um três dos finalistas, juntamente com Gliff de Ali Smith e Me Llevaré el Fuego de Leila Slimani.

O prémio é promovido pelo Instituto de Ensino Secundário Rosalía de Castro, de Santiago de Compostela, na Galiza, através da Associação Cultural Instituto Rosalía de Castro e já foi atribuído a escritores como José Saramago, Lídia Jorge, Javier Marías, Mario Vargas Llosa, Paul Auster, Julian Barnes e Milan Kundera.

O júri, constituído por estudantes do ensino secundário de vários estabelecimentos de ensino, destacou, de acordo com a Companhia das Letras, que o autor narra com excelência a situação política do país, marcada pelo medo, pobreza e mudança".

A editora sublinha que no final do ano passado Revolução, que foi um "fenómeno de vendas" em Espanha, foi considerado um dos melhores livros de 2025 para os jornais La Vanguardia, ABC e El Cultural.

Em Portugal o livro de Hugo Gonçalves ganhou o Prémio Fernando Namora de 2024.

Revolução é um romance histórico que acompanha a família Storm durante os últimos anos da ditadura e o período revolucionário que se seguiu ao 25 de Abril de 1974, e vai ter uma edição francesa no próximo ano, revelou o escritor em entrevista ao DN no início deste mês, a propósito do lançamento de um novo romance, o Império do Fim, também pela Companhia das Letras, sobre o colonialismo, a Guerra Colonial e a descolonização.