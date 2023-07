Revelada a causa da morte de Gal Costa

Gal Costa morreu em novembro de 2022, aos 77 anos, mas só agora foi conhecida a causa da morte da cantora brasileira. Uma reportagem da Record TV revelou no domingo o que consta do certificado de óbito de uma das maiores vozes da música popular brasileira (MPB).

A cantora morreu em casa devido a um enfarte agudo do miocárdio, ou seja um ataque cardíaco, e neoplasia maligna da cabeça e pescoço, designado por tumores, segundo o documento revelado pela estação de televisão.

De acordo com o site brasileiro Terra, a certidão de óbito de Gal Costa estava sob sigilo familiar, uma vez que a companheira da cantora, Wilma Petrillo, recusou-se a revelar o que tinha ocorrido a 9 de novembro do ano passado.

A companheira de Gal Costa foi, aliás, alvo de acusações, que passam por assédio moral contra funcionários e mesmo golpes financeiros, que envolveram contratos de espetáculos, lesando amigos e até a própria cantora. Polémicas que foram reveladas pela revista Piaui, que fez um perfil da companheira de Gal Costa..

Antes de morrer, Gal Costa tinha feito uma pausa nos espetáculos, após ter sido operada para retirar um nódulo na fossa nasal direita.

Com uma carreira de 57 anos, Gal Costa teve um percurso recheado de sucessos.

Maria da Graça Costa Penna Burgos nasceu a 26 de setembro de 1945, em Salvador, capital do estado da Bahia, no nordeste do Brasil, e foi a voz de clássicos da MPB, como Baby, Meu Nome é Gal, Chuva de Prata, Meu Bem, Meu Mal, Pérola Negra e Barato Total, entre muitos outros. Foi ainda voz de temas de abertura de telenovelas, nomeadamente de Gabriela, a primeira exibida em Portugal, em 1977, com Modinha Para Gabriela, de Dorival Caymmi.