Reuters confirma identidade de Banksy: nasceu Robin Gunningham e mudou o nome para David Jones

Uma investigação conduzida pela Reuters que cruzou uma vila ucraniana bombardeada, Londres e o centro de Manhattan confirmou a identidade de Banksy, o enigmático artista de rua britânico cujas obras valem milhões.O resultado da pesquisa é o mesmo daquele que foi obtido pelo detetive Francisco Marco e desvendado pelo jornal espanhol El Mundo no ano passado: Robin Gunningham, um cidadão britânico nascido em Bristol em 1973.Entre o final da década de 1990 e o início da de 2000, o artista viveu num hotel de Manhattan que ao longo dos anos permitiu que artistas ficassem alojados gratuitamente em troca da decoração dos quartos. Pintou um mural, terminou um quarto e assinou as obras enquanto "Robin Banks".Emma Houghton, que namorou com ele durante quatro anos, "mesmo antes de ele transitar para Banksy", não revelou a identidade, mas confirmou que a assinatura do artista evoluiu do nome de batismo para "Mr. Banks" e depois para "Banksy". Durante a mesma altura, foi apanhado a pintar à mão livre no telhado de um prédio em Nova Iorque, desfigurando um painel publicitário. Foi detido e identificado como Robin Gunningham, um nome que desde 2008 já vinha a ser rumorado pela imprensa britânica.No entanto, Banksy esteve na Ucrânia no final de 2022 e pintou um mural, mas nenhuma prova havia de que Robin Gunningham havia entrado no país devastado pela guerra. Quem havia cruzado a fronteira ao mesmo tempo para pintar a parede haviam sido Giles Duley, Robert Del Naja e um tal de David Jones. Mas se as identidades de Duley e Del Naja foram facilmente decifradas, David Jones é um nome bastante comum no Reino Unido. Uma fonte familiarizada com os procedimentos de imigração facultou à Reuters a data de nascimento que constava no passaporte de Jones e concluiu que era a mesma de Robin Gunningham. Ou seja, Banksy, nascido Robin Gunningham, adotou mais tarde o nome David Jones, não sendo claro se ainda utiliza esse nome.